Veszélyjelzésükben azt írták: fokozódik a hőség, a napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladhatja 25 Celsius-fokot, elsősorban az Alföldön a 27 fokot is. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között valószínű. A hidegre hajlamos részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy kedden országszerte elérheti a nagyon erős, néhol akár az extrém szintet az UV-sugárzás.



A hőség veszélye miatt Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.



Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Kedden délután, este a Dunántúl nyugati felén fordulhat elő kevés helyen zivatar, melyek azonban hevesebbek is lehetnek, viharos kifutószéllel, jégesővel és intenzív csapadékkal.

A meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el, döntése értelmében csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben.