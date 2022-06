A Best magazin arról számolt be, hogy a napokban az etyeki lovaspólóklub egyik eseményére Shane egy csinos hölggyel érkezett, és együtt is távoztak.

"Együtt érkeztek, és együtt is mentek el a hölggyel. Látszott, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. Beszélgettek, nagyokat nevettek" - mesélte a lap egyik informátora.

A hölgy egykori szépségkirálynő, aki a barátai szerint pont Tusuphoz való.

Az edzőt pár hete még VV Virággal látták csókolózni. A lány azonban tegnap azt mondta, nem emlékszik semmire.