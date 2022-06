A pletykák szerint Shane dührohamot kapott és Zsófi rendőrt akart hívni egykori szerelmére, aki majdnam rátámadt a műsorvezető édesanyjára is. Az amerikai úszóedző megpróbálta visszaszerezni a csinos képernyőst, ám ő hallani sem akar arról, hogy visszatérjen az erőszakos férfihez. Shane pedig a posztjai alapján hamar feladta a visszahódításról szőtt álmait.

A jóképű úszóedző nem sokáig maradt egyedül, legalábbis erről árulkodott az a lesifotó, amely június elején söpört végig a magyar interneten. A képen Shane Tusup látható egy szórakozóhelyen, amint egy fa mögé bújva csókol egy fiatal, szőke lányt. A rajongók nagy erőket mozgósítottak, hogy kiderítsék, ki lehet a titokzatos lány, végül a Borsnak sikerült elérnie a szőkeséget.

A lap fedte fel, hogy a lány nem más, mint a ValóVilág egykori sztárja, Ledneczky Virág. Miközben nők százai vágynak arra, hogy csókolózhassanak a kigyúrt testű Shane Tusuppal, az egykori villalakó nem is emlékszik az ominózus estére.

Sajnos az van, hogy ha elmegyek bulizni, akkor vannak emlékezetkieséseim, nem tudom mi történt az este.

"Ahogy nézem a fotót, kajak úgy néz ki a lány, mint én.... A hajam is ilyen, és az orrom is, van ilyen ruhám... Ezen az oldalamon nincs tetkó és a gádzsinak sincs tetkója, és tetszenek a tetovált, izmos férfiak is, szóval minden egybevág, akár én is lehettem. Olyan ez a lány a képen, mintha az ikertestvérem lenne, de nekem nincs ikertestvérem, szóval lehet, hogy én vagyok" – mesélte a Borsnak Virág.