A hőség veszélye miatt első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Néhol még késő estére is csak 30 fokig csökken a hőmérséklet. Hamarosan azonban érkezik a hidegfront.

"Péntek este, szombaton egy hidegfront éri el az országot. A hőmérsékleten ennek némi nyoma inkább csak a Dunántúlon lesz, az ország keleti felén marad a hőség. A front mentén szélerősödésre, növekvő csapadékhajlamra kell készülni. A nagytérségi helyzetképen annyi változik az előző napokhoz képest, hogy a nyugatra lévő ciklon hidegfrontja eléri a Kárpát-medencét. Ez a front főként a Dunántúlra hoz majd hűvösebb léghullámokat, keleten szinten észrevétlen lesz hőmérséklet szempontjából, de a záporok, zivatarok kialakulási esélyi megnőnek. (...) A legfrissebb valószínűségi előrejelzések szerint a jövő hét közepén fokozatosan egyre hűvösebb légtömegek érkeznek a Kárpát-medencében, aminek hatására jórészt mindenütt mérséklődik majd a hőség. Az előrejelzés bizonytalansága továbbra is magas, de a modellfuttatások átlaga csökkenő tendenciát mutat. A csapadék terén is elkezdett „mocorogni" a fáklya diagram, azaz nő a csapadékhajlam is (ami záporok, zivatarok formájában érkezik)" - írta az OMSZ a közösségi oldalán.