Honlapján tette közzé a Nébih a figyelmeztetését: visszahívott egy kukorica chipset tropán alkaloid szennyezettség miatt.

A tropán alkaloidok a Brassicaceae és a Solanaceae (pl. nadragulya, beléndek, csattanó maszlag) illetve az Erythroxylaceae (pl. kokacserje) családokba tartozó növények toxikus hatású, másodlagos anyagcseretermékei. A növény minden részében megtalálhatóak, így a magban is. Eddig több mint 200 tropán alkaloidot azonosítottak különböző növényekben. Közismert képviselőjük az atropin, melyet gyógyászati célra is felhasználnak. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi- és a vegetatív idegrendszer működését. Szájszárazságot, pupillatágulást, szívritmuszavart, és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!

Bejelentő: RASFF (Németország)

RASFF referenciaszám: 2022.3840

Termék megnevezése: Alnatura bio kukorica chips 125 g/ Alnatura bio paprikás kukorica chips 125 g

Márka: Alnatura

A termék eredete: Németország