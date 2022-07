A nyolcéves Lalani korábban - mint ahogy a kamaszok általában - éneklős-táncos videókat osztott meg magáról, ám minden vágya az volt, hogy megismerje őt a világ. 2021 júliusában fedezte fel az ún. „áramszünet kihívást", ami szinte a rögeszméjévé vált.

A későbbi vizsgálatok a telefonján lévő adatokból kiderítette, Lalani állandóan a blackout challenge-ről (a résztvevők addig tartják vissza a lélegzetüket, amíg el nem veszítik az eszméletüket) szóló videókat nézte, és ezt vette rá a tragédiával végződő döntésre.

A kihívásnak egyébként nem Lalani az egyetlen áldozata, több, 10 és 14 év közötti gyermek halálával - mint például a kilencéves Arriani Jaileen Arroyó - is összefüggésbe hozták az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Olaszországban is – írja a New York Post nyomán a Bors.

A TikTok azt állította, hogy tavaly év végén elkezdték törölni a "#blackoutchallenge" hashtaggel ellátott videókat, hogy így próbáljanak fellépni a jelenség ellen, ám úgy tűnik, a kihívás most is terjed, csupán a nevét változtatták meg.