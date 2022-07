A Jókai utcai baleset legsúlyosabb sérültje Tóth Nikolett, az Operettszínház fiatal balett-táncosa volt: koponya- és gerinckárosodást szenvedett, jelenleg is kórházban ápolják.

A balerina, akiért nemrég imalánc is indult, egy komplikált életmentő műtétsorozaton esett át. Hogy támogassák felépülését és a családját, kollégái a Facebookon kértek segítséget a követőktől.

„Nagyon sokan csatlakoztak a Kiss-B. Atilla főigazgató úr által kezdeményezett imalánchoz, és Niki hogylétéről, valamint támogatásának lehetősége iránt is folyamatosan érkeznek az érdeklődések. Táncművészünk édesanyjának hozzájárulásával tájékoztatjuk önöket, hogy Niki kórházi ápolása tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket.

Adományaikat a következő számlaszámra juttathatják el:

Tóth Adrienne: 10404072-86755254-71811015

Köszönjük szépen!”

– olvasható a bejegyzésben.