Az írónő Dr. Shirley Wright-ra, Albert Einstein egykori kolléganőjére hivatkozott, aki elmondása alapján beszélgetett az 1947-es roswelli ufószerencsétlenség során itt ragadt űrlényekkel. A földönkívüliek állítólag afelől érdeklődtek, hogy mennyire ismerjük óceánjaink mélyét, ami arra enged következtetni, hogy számunkra egyelőre ismeretlen civilizációk rendezkedhettek be ott.

Szerintem ők mindig is a közelünkben léteztek, és szinte biztos, hogy azért választották a víz alatti élőhelyeket, hogy megvédjék magukat. Az is lehetséges, hogy egyáltalán nincs fizikai testük, de fejlett felépítésük és technológiájuk révén képesek előttünk is láthatóvá válni

– vélekedett Anna, aki több hírességgel, köztük Uri Geller bűvész-mentalistával karöltve ered a különös lények nyomába egy hamarosan debütáló dokumentumfilm, a Roswell 75: a döntő bizonyíték szakértőjeként – írja a Daily Star.