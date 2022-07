Szerdai közleményükben azt írták, hogy - figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási előrejelzésére és az országos tisztifőorvos hőségriasztására - csütörtökön 8 órától hétfőn 20 óráig kiadták a vörös kód figyelmeztetést a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül.



Emlékeztettek arra, hogy a vörös kódnak két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend idején a szociális szektor minden intézményének - ellátási formájától, ellátási területétől és férőhelyszámától függetlenül - kötelező fogadnia az intézménybe érkező hajléktalant. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban a legfontosabb feladat az élet és az egészség védelme, megőrzése. A Belügyminisztérium kéri, hogy aki az extrém időjárási körülmények miatt segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozik, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, ahol a jelzés alapján azonnal tudnak intézkedni.





Az előrejelzés szerint a következő napokban többfelé 35 Celsius-fok feletti, helyenként akár 40 Celsius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek és sok helyen még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.



Az országos tisztifőorvos most szerdától szombat éjfélig rendelt el harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos akkor rendeli el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Legutóbb június 27-től rendelt el harmadfokú hőségriasztást a tisztifőorvos, ezzel párhuzamosan rendelte le a Belügyminisztérium is a vörös kódot. Akkor több mint egy hétig tartott a hőhullám.