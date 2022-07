A ló tulajdonosai azzal fenyegették a vétlen sofőrt és feleségét, hogy megölik őket, ha nem fizetik ki az állat értékét, azaz félmillió forintot. A ló egyenesen nekirontott a kocsi oldalának, így a férjnek esélye sem volt elkerülni a balesetet. Az állat csodával határos módon élve megúszta az ütközést, ám a jószág állapota nem érdekelte a tulajokat.

Miközben ők cirkuszoltak, kiszálltam a kocsiból, de mondtam a feleségemnek, hogy zárja be az autót. Az első dolgom volt, hogy megnézzem a lovat, ők ugyanis cirkuszoltak, nem néztek rá, pedig egy másik ló is szaladgált ott, amelyet nem tudtak befogni, a forgalmat le kellett állítani

– mesélte a férj a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy egyre komolyabban fenyegették őt és a feleségét. A ló tulajdonosai nemcsak az autót, hanem a férfit is rugdosni kezdték és azt hangoztatták, hogy hozzák a machetét és levágják a nő meg a férj fejét. Az erőszakoskodók feltörték az autó bezárt ajtaját és akár tragédia is történhetett volna, ha nem lépnek közbe a polgárőrök.

A két polgárőrnek örökké hálás leszek, ameddig élek. Az ő szolgálatkészségüknek és elhivatottságuknak is köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A biztosítóval egyeztetés folyik. Ha sikerül, megjavítjuk az autót, és próbáljuk elfelejteni ezt a rémálmot.

A rendőrök szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mivel a nyitott ajtón keresztül, emberi felügyelet nélkül rohant ki a ló féktávolságon belülre.