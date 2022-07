A múlt szerdai kormánybejelentés után az emberek számolgatni kezdtek, és már másnap megrohamozták a boltokat. Fatüzelésű kályhákat keres mindenki, és vélhetően egy csomóan fából is bevásároltak.

A Borsnak egy nagy barkácsáruház dolgozója nyilatkozott. László elmondta, tavaly ilyenkor a ventillátorok és a légkondik fogytak a legjobban, most pedig ninncs készleten már kályha. Már utánrendeltek vaskályhából és kandallóból, a legolcsóbb 70 ezer forint.

Egy cserépkályhaépítő mester azt mondta a lapnak, hogy elképesztő ütemben telik be a naptára. Van, aki az évek óta nem használt cserpkályháját akarja újra beüzemelni, és tisztítást kért, de olyanok is akadnak, akik most építtetnek újat. Ennek az ára 400 ezer forintnál kezdődik.



