Habár Novozánszki Fanni édesanyja tudja, hogy lányát már sosem látja élve, legbelül mégis reménykedik abban, hogy valami csoda folytán élve megkerül a fiatal, akinek a holtteste öt éve nem került elő. A gyilkosa ugyan tagadta az ellene felhozott vádakat, a bíróság a bizonyítékok fényében börtönbüntetésre ítélte a férfit, Fanni anyja, Katalin azonban így sem lehet teljesen nyugodt.

Csak az vigasztal, hogy nincsen szabadlábon. Ettől függetlenül a gyerekem továbbra sincs meg. Ha visszagondolok B. László arcára, még most is a hideg ráz. A fellebbezéstől tartok, de bízom benne, hogy másodfokon is megkapja a 25 évet. Végig hazudott és mindenkit hülyének nézett! Azt kívánom neki, hogy a börtönben érezze magát otthon! Szokja meg az otthonát...

– mondta a Borsnak Katalin, aki lánya összes holmiját megőrizte. Néha azzal nosztalgiázik és vigasztalódik, hogy átnézi és szagolgatja Fanni egykori ruháit, parfümjét.

Korábban felröppentek olyan hírek, miszerint Fanni szülei lemondanak lányuk örökségéről, a közel ötmillió forintról, melyből egy magánszemély emlékművet szeretne állíttatni. Az édesanya szerint azonban mindez hazugság.

"Fanni azt kérte tőlem, hogy: édesanyám, akármi történik velem, a ruháimat, a holmijaimat, a parfümjeimet, a pénzemet senkinek ne add oda! Tartsd meg! Azt a pénzt senkinek nem fogom odaadni, mert tulajdonképpen nem egy híres ember vagy tudós a Fanni, hogy mellszobrot kellene neki állítani!"

Sőt, én a mai napig szégyellem, hogy mit tett. Nem egyezem bele se én, se a férjem. Az Fanni pénze és minket illet. Úgyhogy ennek helye nincs! Szerintem ez egy pénzhajhász, aki zsebre tenné a milliókat

– mesélte a lapnak az édesanya.