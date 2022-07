Jelenleg 1345 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 1757-en vannak. Hangsúlyozták, hogy a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, ezért ismét felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.

Hozzátették: a kormány és az operatív törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz. Jelezték, hogy a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - fűzték hozzá.

Kiemelték, hogy a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Még több hírt a koronavírussal kapcsolatban ITT olvashatsz.