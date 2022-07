Szilágyi Liliána sok bántást kap a kommentelőktől, de védelmező is akadnak, és persze őt sem kell félteni.

Szilágyi Liliána sok mindenen ment keresztül az elmúlt időszakban, mióta nyíltan beszélt arról, miként bántalmazta őt az édesapja, majd arról is vallott, hogy az apai nagyanyja szexuálisan bántalmazta. Az egykori úszó változtatott az életén a nyilatkozatok óta, közösségi oldalán is igyekszik több arcát is bemutatni, habár ez nem minden kommentelő tetszését nyeri el.

"Nincs neked elnyomott kreativitásod, amihez értesz, azt is abbahagytad.... hazudozol össze-vissza te büdös!" - írta egy kommentelő.

"Jól van, remélem jobb lett most a kicsi szívednek, hogy kiadtad ezt az értelmes és értékes gondolatot... ezt akkor megbeszéltük, olyan szép is a mai társadalmunk mentalitása és véleményformálása. Igazán értékteremtő és inspiráló" - válaszolta rá Liliána.

"Azt szeretném kérdezni, hogy az úszással még foglalkozol vagy te is innentől kezdve megélhetési celeb leszel?" - írta egy másik.

"Drágám! Csak ez a két lehetőség van már csupán? Más már nem lehetek? Igazán elkeserítő a szűk látókörűséged... mert igazából én űrhajós szeretnék lenni, de most kedvemet szegted" - idézi Liliána válaszát a Blikk, de Balázs Andi is megvédte az egykori úszót.

"Kedves Macskaprofilképpel rendelkező, rettenetesen frusztrált emberi lény! Kívánom neked, hogy légy rendben önmagaddal, és ne szomorkodj, ha elsőre nem sikerül! Ez egy hosszú folyamat, de te erős vagy, tudom. (Amit meg ideírtál, inkább kapartad volna el egy macskaalomba..) Peace" - írta.