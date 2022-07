Miután Curtis nem jelent meg a Majkával közös koncertjén, ismét elváltak útjaik és újra felröppentek a pletykák a rapper függőségéről. Ő azonban leszögezte, nem nyúlt kábítószerekhez már évek óta és elmondta, mi a szakításuk valódi oka.

"Semmi ilyen vagy ehhez hasonló nem történt. Sokkal prózaibb oka van. Fontos tisztáznom már az elején, hogy három éve nem nyúltam kábítószerhez! Majkával 12 évig dolgoztunk együtt, az első balhénk után három évvel ő hívott vissza, ő keresett meg engem. Természetes, hogy voltak bennem kétségek, nem múlt el nyomtalanul, ami történt, voltak nézeteltéréseink. Jó néhány dologban nem értettünk egyet. Amikor megbeszéltük Petivel, hogy újra összeállunk, lefektettünk néhány szabályt, alapvetéseket, de végül ezek egyike sem teljesült. Aztán amikor hétről hétre azzal szembesülsz, hogy semmi nem valósul meg abból, amit szeretnél, és folyamatosan bántják a lelked, ezt jogosan érzed igazságtalannak. És egyszer csak eljön a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy átvertek, kihasználtak, és ez gyűlik, egyre csak gyűlik benned... Második ember voltam hosszú éveken át, úgy érzem, itt volt az ideje annak, hogy szétváljon az utunk. Nem tudtam, és már nem is akartam kezelni ezt a helyzetet, nem volt kivel megbeszélnem, és egyszerűen túlcsordult az a bizonyos pohár. Felhívtam Petit, hogy nem megyek. Ennyi történt, nem több" - mondta a Borsnak Curti. Hozzátette, nem tudja, Majka miért írta azt, hogy gyógyuljon meg, ő pedig csak rosszul fogalmazott, amikor azzal búcsúzott, megint beleesett abba az ördögi körbe.

"Egyszerűen csak rosszul fogalmaztam, azért is szedtem le, mert hülyeséget írtam. Én egy érzelmek által vezérelt ember vagyok, ami néha nem biztos, hogy célravezető. Nem az eszemre, hanem a szívemre hallgatok. Rosszulesett, amit Peti írt, én mégis arra szeretnék emlékezni, amit közösen elértünk, a sikerekre, a koncertjeinkre. Nincs köztünk harag, úgy érzem, békében váltunk el" - mondta. Az azóta elmaradt koncertjeiért pedig a rossz lelki állapota a felelős.

"Nem akartam cserben hagyni őket, ezt nagyon fontos tisztáznom! A villányiakat sem és a monorierdeieket sem. Az őszinte igazság az, hogy lelkileg és fizikailag is belefáradtam ebbe az egészbe. Hullámvölgybe kerültem. És nálam ilyen a mélypont, amikor eltűnök a térképről, mert nem akarom, hogy mások is lássák a nehézségeimet és a lelki vívódásaimat. Kerülöm a konfliktusokat, inkább egyszerűen elmenekülök. Ez történt akkor is. Bezárkóztam. A barátnőmön kívül senkivel sem beszélek, de még tőle is távolságot tartok ilyenkor" - árulta el. Hozzátette, barátnőjével jól vannak, nem szakítottak, egyszerűen nem az Instagramon élik az intim pillanataikat.