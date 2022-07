Zacher Gábor elkapta a koronavírust, a járvány kezdete óta előszö. Szerinte saját példája is azt bizonyítja, hogy a jelenleg hazánkban fertőző omikron BA5 variánsa gyorsabban terjed.

"Épp indultam volna a kórházba, de hamar világossá vált, hogy a következő pár napban nem vehetem fel a munkát. Négy oltáson már túl vagyok, így csupán enyhe tünetek jelentkeztek, leginkább csak az orrom folyt. Lecsurgattam magamnak egy antitest-terápiát, aminek köszönhetően másnapra már alig éreztem valamit, harmadnapra pedig konkrétan semmi bajom nem volt" - mondta az Indexnek Zacher. Hozzátette, ez nem okoz olyan súlyos megbetegedést, mint a korábbiak, ez abból is látszik, hogy a fertőzöttek számával arányosan nem nő a kórházi betegek száma. Ugyanakkor úgy véli, hogy amíg a világ egyes részein 10 százalék alatti az átoltottság, addig bármikor felbukkanhat egy veszélyesebb variáns. Elmondta, zárt térben a maszkviselés ismét nagyon fontos lenne, és úgy gondolja, hamarosan be is fogják vezetni.