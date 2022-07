"Inkább nem is beszélünk róla, nem akarjuk, hogy ezzel is csak nehezebb legyen neki. Majka tényleg őszintén szereti és a barátjának tartja Attilát, így már az egy komoly, a gyomorszájra mért ütés volt a számára, ahogy ő kiszállt a produkcióból. A nyilatkozatait pedig egyszerűen úgy éli meg, mintha kést szúrtak volna a hátába, és még meg is forgatnák. Egyik pofon a másik után... Ez egy nagyon jó, összetartó csapat, mindenki nagyon szereti a másikat, tényleg sokunknak hatalmas csalódás, ahogy Curtis viselkedik. Nem csak Majkának, de a csapat más tagjainak is. Persze, ezt most még nehéz megmondani, de nehéz elképzelni, lehet-e visszaút ebből a szituációból" – mondta el a Blikknekegy stábtag és hozzátette, már régóta volt feszültség az alkotópáros tagjai között, aminek pénzügyi okai is lehettek.