"A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására 2022. július 26-a és augusztus 5-e között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget" - az MVM holnapján. Felhívják a figylemet arra, hogy a tényleges mérőállását pontosan diktálják be a fogasztók, mert az eddigi fogyasztástól jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatják, és módosíthatják a hálózati elosztó leolvasása alapján.

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben, de telefonon is bemondható az óraállás a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon.



A Bors összeszedte, kik azok, akiknek megéri diktálni:

- Aki eddig is a meghatározott átlag alatt maradt, annál nincs jelentősége annak, hogy diktál-e, vagy sem.

- Akinél egy éven belül ingadozik a felhasznált áram- és gázmennyiség, annak érdemes lehet, főleg, ha átalánydíjas.

- Ha valaki eddig az átlag felett fogyasztott, annak érdemes lehet most diktálnia a pontosabb elszámolás miatt.

- Ha valaki eddig az átlag fölé ment, azonban most csökkentené felhasználását, annak átalánydíjasként érdemes lehet lejelentenie a jelenlegi állást, hiszen nagyon nem mindegy, hogy az eddigi magasabb fogyasztása is belelóg-e az átlagába.

Aki diktál, annak a szolgáltató külön tudja kezelni az augusztus 1-je utáni fogyasztását a korábbi időszaktól, így a korábbi átlag feletti fogyasztást garantáltan rezsicsökkentett áron fogják neki kiszámlázni.