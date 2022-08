Sokan szeretnék házi kedvencüket magukkal vinni a külföldi nyaralásra. A kötelező kisállat útlevél mellett a kisállat utaztatásának az Európai Unióban egységes szabályai vannak, a különböző országok pedig speciális feltételeket is előírhatnak - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tájékoztatójában.

A kiskedvencek EU-s tagállamok közötti szállításának alapfeltétele, hogy az állatok rendelkezzenek mikrochippel és érvényes veszettség elleni védőoltással. A feltételek teljesítéséhez a szolgáltató állatorvostól kérhetnek segítséget a tulajdonosok. Fontos, hogy a veszettség elleni védőoltás akkor tekinthető érvényesnek, ha az állat az oltást megelőzően már rendelkezett mikrochippel és évente megkapta a kötelező védőoltást. Első oltás esetén a védettség kialakulásához meg kell várni a 21 napos várakozási idő leteltét az utazáshoz - írta a Nébih.



Példaként említik, hogy az Egyesült Királyságba, Írországba, Finnországba és Máltára utaztatáshoz szükség van állatorvos által elvégzett féreghajtásra is. A kezelést a célországba történő belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával kell elvégeztetni, amit az orvos az állat útlevelében is rögzít.

Ha a kisállat még nem rendelkezik útlevéllel, azt az állatorvos az állat oltási könyvébe bejegyzett adatok alapján állítja ki. Az utazáson mindkét iratnak ott kell lenni. A kisállatot az útlevélben feltüntetett tulajdonosnak vagy a tulajdonos által írásban megbízott személynek kell kísérnie. A Nébih szerint azt is fontos tudni, hogy öt kisállatnál többet egyszerre nem lehet kivinni az országból, ugyanis az már kereskedelmi célú utaztatásnak minősülne, melynek további feltételei vannak.