A 44 éves brit apa, Michael három gyerekével indult álomnyralásra a Bahamákra. Befizettek egy kirándulásra is, amelynek során az egyik lagúnában cápákra lettek figyelmesek, amik emberek között úszkálnak. Úgy döntöttek, csatlakoznak az élményhez.

"Hirtelen rémült sikolyt hallottam, és láttam, hogy több tucat cápa köröz Finley körül" - számolt be a történtekről az apa. "Folyton azt kiabálta, apa, nem akarok meghalni" - folytatta Michael. Finleyt végül testvére, Lilly rángatta ki a vízből. A kisfiú lábáról cafatokban lógott a hús, több órás műtétre szorult. A család azóta hazatért, a kisfiú egyelőre tolószékben van. Az apa dühös az idegenvezetőkre, mert állítása szerint azt mondták, hogy a dajkacápák biztonságosak, ellenben a túravezetők szerint a család olyan lagúnában úszott, ami nem volt része a kirándulásnak, ráadásul nem is volt velük idegenvezető - írja a The Sun.