A TV2 hétfőn este jelentette be, hogy kik lesznek a versenyzők az idén ősszel már a harmadik évadával visszatérő Dancing with the Starsban. A mezőny névsora azonban nem hozta lázba a netezőket, sőt sokan egyenesen felháborodtak, amikor meglátták, kik is táncolnak majd a parketten.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Dancing with the Stars versenyzői között találjuk Kulcsár Edinát, Kökény Attilát, Pap Dorcit, Vavra Bencét, Rubint Rékát, Bárdosi Sándort, Zimány Lindát, Iván Bencét, Csobot Adélt és Somhegyi Krisztiánt. A műsor házigazdái ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek, valamint visszatér Gelencsér Timi is, és fontos szerephez jut majd a Vad angyal sármőre, Facunda Arana is.

A névsort olvasva kifakadtak a kommentelők és néhányan betámadták Kulcsár Edinát. Az egykori szépségkirálynő, aki idén a válásával, valamint új szerelmével, G.w.M-mel került a reflektorfénybe, nem váltotta ki az olvasók szimpátiáját.

Ennek a nőnek aztán k*rvára kell szerepelnie!

– idézte a Blikk az egyik kommentelőt.

Edina most fog szembesülni azzal a ténnyel, hogy mennyien nem kedvelik őt...

– olvasható egy másik kommentben, melyet a lap szemlézett. A portál szerint a műsor rajongói nemcsak Edina, hanem az egykori exatlonos Pap Dorci szereplésének sem örülnek.

Na, hát ez a hír rosszabb, mint a tegnapi rémálmom

– írta a hozzászólásában valaki.