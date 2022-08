Újabb évaddal jön a Dancing with the Stars, a TV2 bemutatta, kik lesznek az új évad táncosai.

A Dancing with the Stars újabb évaddal jelentkezik, a TV2 most bemutatta, kik lesznek a sztárfellépők, de emellett egy hatalmas meglepetéssel is készültek.

A Dancing with the Stars versenyzői:

Kulcsár Edina

Kökény Attila

Pap Dorci

Varga Bence

Rubint Réka

Bárdosi Sándor

Zimány Linda

Iván Bence

Csobot Adél

Somhegyi Krisztián

Egy hatalmas sztár is elvállalta a TV2 felkérését, Facundo Arana is a műsor része lesz.

A zsűritagok is változtak, Ördög Nóra és Bereczki Zoltán mellett Szente Vajk és Juronics Tamás fogják bírálni a táncosokat. A műsorvezetők azonban nem változtak, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek a házigazdák, az online műsorvezető pedig Gelencsér Tímea lesz.