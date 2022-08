Egy 50 év körüli férfihez riasztották a mentőket, akit a Balantonból mentettek ki a balatonmáriafürdői strandon. A perceken belül kiérkező mentőegységek azonnal megkezdték a férfi ellátását, aki már nem lélegzett.

Hiába próbálták a mentők törölközőkkel és takarókkal eltakarni a betegellátást, rengeteg bámészkodó figyelt a parton, még akkor is, amikor megkérték őket, hogy menjenek el. Volt, aki gyermekével a karján nézte végig a mentést, mások levideózták és feltöltötték közösségi oldalukra a felvételt.

A férfi életét nem sikerült megmenteni, de még ezt a szomorú tényt is többen megosztották közösségi oldalukon.

"Az életmentők ugyan megpróbálták elküldeni a kíváncsi szempárokat, de nem igazán tudtak ezzel foglalkozni. A katasztrófaturisták közül többen is teljes érzéketlenségükről tettek tanúbizonyságot, akik videóra vették és fényképezték a mentést, de voltak olyanok is, akik gyermekükkel a karjukon nézték végig a férfi életéért vívott ádáz küzdelmet. A mentők mindent elkövettek, de a férfi életét sajnos a megfeszített csapatmunka ellenére sem tudták megmenteni, amit többen rögtön meg is osztottak a közösségi médiában.

A kritikátlan viselkedés a mentést végzőket is megviselte, a Balatonlellei Mentőállomás vezetője egyenesen tűrhetetlennek minősítette a bámészkodók viselkedését, amelyhez hasonlót több mint harminc éves pályafutása alatt sohasem tapasztalt" - írta az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.