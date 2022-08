Pénteken nyugat felől egyre több és vastagabb felhőtömb sodródik az ország fölé, és előbb a nyugati, majd a középső tájakon is egyre többfelé lehetnek heves záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Keletebbre ugyanakkor több napsütés valószínű, és kicsi a csapadék esélye.

Nagyobb területen lehet élénk, erős a szél, zivatarok környezetében viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 19 és 24 fok között várható, csupán a szélvédett helyeken lehet ennél hűvösebb. A legmagasabb hőmérséklet jobbára 34 és 40 fok között valószínű, de elsősorban a Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek.



Szombaton, augusztus 20-án erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb napsütés a keleti, északkeleti országrészben várható. Nagy területen megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A minimumhőmérséklet 15 és 22, a maximumhőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 32-35 fok is lehet.



Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás kíséretében. Sokfelé megerősödik a szél. A hajnali 15-21 fokról délután jellemzően 20-25 fokig melegszik fel a levegő, de a kevésbé csapadékos tájakon 26-30 fok is lehet - olvasható az előrejelzésben.