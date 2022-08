Ahogy arról mi is hírt adtunk, az idei Sziget fesztivál sem múlt el balhé nélkül: a Hajógyári-sziget körül közlekedő bulihajón a biztonsági őrök és a fesztiválozók között tört ki verekedés.

A megvert ausztrál fesztiválozó tagadja, hogy molesztálta az Európa bulihajón dolgozó hölgyeket, pedig az esemény lebonyolításáért felelős cég azt állítja, hogy a részeg fesztiválozóki nzultálták a nőket, és a biztonsági őrök csak őket akarták megvédeni.

„Egy olyan külföldi csapat volt a hajón, amelynek tagjai ittasan fogdosták a személyzet női tagjait és a női vendégeket is. Többszöri kérés után sem hagyták abba a női vendégek zaklatását" – nyilatkozták az Indexnek a szervezők. A Bors a reptéren érte el a verekedés egyik ausztrál sérültjét, Michaelt, aki tagadja, hogy barátaival molesztálta volna a hajón lévő hölgyeket.

„Nem fogdostunk senkit! Jó volt a hangulat a hajón, de amint kikötöttünk, eluralkodott a káosz. Mindenki elindult a lépcsők felé, hogy elhagyja a fedélzetet. Ekkor azonban a biztonságiak elkezdtek egyre agresszívebben viselkedni, lökdösték le az embereket a hajóról. Engem is meglöktek, ekkor odafordultam az őrhöz, és közöltem vele: nyugodjon meg, nekünk is az a célunk, hogy minél hamarabb lejussunk a fedélzetről. Tényleg csak jelezni szerettem volna, hogy nem kell az erőszak, ekkor azonban az egyik biztonsági őr megütött. Mire körbenéztem már tömegverekedés tört ki, a barátaim eszméletlenül feküdtek a földön, és még a páromat is megütötték, pedig ő csak engem akart védeni"

– fogalmazott a 29 éves Michael, majd hozzátette, hogy mire sikerült leszállniuk a hajóról, megérkeztek a rendőrök, akik kihallgatták, majd 12 órára őrizetbe vették őket.