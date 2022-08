Az idén hatnapos rendezvény a pandémia miatti korlátozások következtében 2020-ban és 2021-ben is elmaradt; legutóbb, 2019-ben a hétnapos Szigeten 530 ezren voltak - írja az MTI.

"Napi átlagban idén többen voltak a fesztiválon, mint legutóbb. Bár létezik háromnapos jegy is, a bérletesek nagyja hatnapos jeggyel jött, ami azt okozta, hogy sokkal kiegyenlítettebb lett a közönségszám eloszlása" – fejtette ki a főszervező.

A Sziget Európában egyedülálló összművészeti kínálattal rendelkezik, de a főszerepet továbbra is a zene viszi. A fesztivál sztárfellépői közül kiemelkedett a nyitónapon fellépő Dua Lipa, Justin Bieber koncertje viszont vegyes fogadtatást kapott.

Kádár Tamás kiemelte, hogy több újdonság is volt idén, amik a vártnál is jobban sikerültek. Ide tartozik, hogy a beléptetési rendszer a K híd belső oldalára került át, és a nagyszínpadnál is több átalakítás volt. Ezekkel a fesztivál területén közlekedés is egyszerűbbé vált.

A Sziget jövőre ünnepli 30. születésnapját. "További fejlesztéseket tervezünk, és szeretnénk visszahozni a látványos dekorációt, amit idén takarékossági okokból visszavágtunk" – tette hozzá Kádár Tamás.