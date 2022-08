Szerdán Budapest XIII. kerületében egy lakóházra dőlt egy daru. Csodával határos módon senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset okát egyelőre nem tudni - írja a Bors.

Varga Viktor később Instagram-sztoriban mesélt arról, hogy szerelme, Lili is a károsultak között van, összetört az autója. Az énekes azt is elmondta, hogy egy háromgyermekes család pont fél órával a baleset előtt indult nyaralni, így ők is éppen elkerülték a lehetséges tragédiát.