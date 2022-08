A háztartások mintegy háromnegyede most is a korábbihoz hasonló számlát kap, számukra semmi nem változik: ugyanannyit fizetnek augusztus 1-től is, mint korábban, mivel nem haladják meg az átlagfogyasztást. Ahol pedig az átlagnál több gyerek van, kérhetik a nagycsaládos kedvezményt, amivel tovább emelkedik a rezsivédett áron fogyasztható gáz mennyisége. Aki még így is többet használ, annak sem kell a többletfogyasztásért versenypiaci árat fizetnie, hanem úgynevezett lakossági piaci árat, ami még mindig nagyságrendekkel kevesebb.

Az átalánydíjasok számláján havonta ugyanúgy fog jelentkezni a többletfogyasztás, számlájuk arányosan emelkedik majd a tavalyi fogyasztásuk függvényében, de az éves elszámoláskor a tényleges fogyasztásukat alapul véve korrigálják majd a számlájukat. Érdemes tehát takarékoskodniuk az árammal és a gázzal, mert ha kevesebbet fogyasztanak, mint tavaly, akkor jóváírják az átalányfizetéskor keletkezett többletet.

Akik diktálás, azaz havi leolvasás után fizetnek, azoknál mindig az aktuális fogyasztás alapján számítják ki a túlfogyasztás mértékét. Aki így fizet, az tudja, hogy télen mindig magasabb a gázszámlája. Ez most is így lesz, de nála a szolgáltató egy úgynevezett fogyasztási jelleggörbe alapján számolja ki, mikor mennyi az a kedvezményes mennyiség, amelyet időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti. Szóval ijedelemre semmi ok, senki nem fog hirtelen csillagászati összegű számlát kapni, ha ugyanúgy használja a háztartási energiát, mint azelőtt - foglalta össze a Ripost.

Egy valami azonban biztos: akár átalányt fizet valaki, akár óraleolvasás alapján az aktuális fogyasztását fizeti, a rezsicsökkentés éves szinten egyformán vonatkozik rá és védi, különbség legfeljebb a részösszegekben mutatkozhat.