A Blikk értesülései szerint a manöken súlyos egészségügyi és magánéleti problémákkal küzdött, ezért dobhatta el magától az életét. A baleset a 82-es főút vasúti átjárójában történt Győr és Nyúl között – Szőnyi Ildikó a sorompók lezárulta előtt szánt szándékkal parkolta le gépjárművét a síneken, ezután megvárta az érkező vonatot. Bár a nőt a pannonhalmi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a kocsiból, az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

A néhai modell Facebook-oldala tanúsága szerint nem érezte jól magát az utóbbi időben. Augusztus 27-én, halála előtt egy nappal megkérte követőit, hogy ne írjanak neki, továbbá megosztott egy képernyőfotót egy emésztőrendszeri fertőzésről szóló cikkről.

Hál' istennek, meghalok, úgyis az egész család és mindenki a vagyont akarja, így sikerül – fűzte a fotóhoz a híresség.

Szőnyi Ildikó az 1980-as évek egyik ismert modellje volt. Első fotózására alig 17 évesen, a Gabi-Mami újság szerkesztőségében került sor. Később Bacsó Béla fotóművész készítette el első címlapfotóját. Az Ez a Divat című magazin hasábjain is megjelentek róla készült képek. Karrierje során több fürdőruha-, illetve fehérnemű-fotózáson vett részt, valamint divatbemutatón is láthatta őt a közönség. Nemcsak idehaza, Amerikában és Görögországban is modellkedett, 15 éves pályafutása lezárását követően pedig sminkesnek állt.