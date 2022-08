A szexbotrány pedig továbbgyűrűzik, ugyanis nemrég Azahriah barátnője is szót kért, és nyílt üzenetet küldött Laurának, akit sok helyen csak az énekes szeretőjeként emlegetnek. A lány ugyanis az eset óta többször is nyilatkozott a médiának és egy hosszabb interjút is adott az egyik netes műsornak. Ez a felvétel pedig újra és újra szembejön Azahriah barátnőjével, Lunával.

Szeretném leszögezni, hogy nem ismerem őt. Soha életemben nem láttam, nem is fogom megismerni, semmilyen rosszindulat, gyűlölet nincs bennem felé. Soha nem beszéltem róla, és soha nem bántottam őt, és ezután sem fogom.

"Viszont azok a dolgok, amiket ő csinál már hónapok óta, az rosszul esett. Olyan szinten, hogy folyton fel van emlegetve a téma. Az, hogy ő erről interjút adott, szembe jött velem nap mint nap, ez nem volt kellemes. Az, hogy az emberek mit mondanak róla, azt nem tudom befolyásolni... Látom, hogy milyen kommenteket kap, ez tényleg kicsit sok lehet, főleg neki. Én csak annyit kérhetek, hogy próbáljuk meg elfelejteni ezt az egészet, ne tartsuk életben a témát. Szerintem ez mindenkinek egy nagyon rossz időszak volt, úgyhogy zárjuk végre le"

– idézte a Ripost Lunát, aki hosszú videóban fogalmazta meg gondolatait. A lány reagált kedvese koncertjére is, melyen állítólag Laurát minősítette.