Pár napja még Budapesten volt, most viszont újra elhagyta az országot Ördög Nóra. A népszerű műsorvezető és sikeres kisbolttulajdonos nem egyedül, hanem családjával utazott a Maldív-szigetekre.

Ördög Nóra pár hónapja az Ázsia Expressz új évadának forgatása miatt járta be a világot, ám ezúttal nem munka miatt szállt repülőre. Családjával ugyanis kikapcsolódni, pihenni utazott a Dél-Ázsiában található Maldív-szigetekre. A megérkezésük óta több poszt is született a nyaralásról, a családi fotójuk alatt azonban többen is támadták a műsorvezetőt.

Nektek nem kezdôdik a suli?

– kérdezte az egyik hozzászóló. Nem ő volt az egyetlen, akiben felmerült a kérdés, hogy vajon Ördög Nóra gyerekeinek nem kellett-e volna iskolába mennie szeptember 1-jével. A képernyős egyelőre még nem reagált ezekre a kommentekre, ellenben a követői közül többen is védelmükbe vették Nóráékat.

Neked nem mindegy?

– tette fel a viszontkérdést egy másik kommentelő.