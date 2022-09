Olaszországi nyaralásán érte súlyos baleset Bognár Jánost, aki tavaly tűnt fel a TV2 tehetségkutatójában. A Thomas Anders-imitátorként is ismert előadót röviddel megérkezése után ütötte el egy motoros, azóta mélyaltatásban tartják.

Bognár János kedvenc énekesét, a Modern Talking frontemberét utánozva lépett színpadra az előző Sztárban Sztár leszek! évadban. Nem menetelt sokáig a versenyben, de így is fürdőzhetett a sikerben, sőt egyszer találkozhatott is imádottjával, Thomas Andersszel. Most azonban nem az ismertségért, hanem az életéért küzd az előadó.

János barátaival utazott Olaszországba, ahol három héttel ezelőtt elgázolta egy motoros. János egyedül ment sétálni a városban, de egyszer csak nyoma veszett. Az ismerősei hiába hívták a férfit, nem sikerült elérniük, majd mikor mégis felvette a telefont, egy olasz nő szólt bele a készülékbe. Ekkor derült ki, hogy János kórházba került, ám sokkal nagyobb a baj, mint elsőre sejtették.

A baleset során súlyosan sérült Bognár János koponyája és a tüdejének 80 százaléka. Az orvosok a napokban megpróbálták felébreszteni a mélyaltatásból, de a férfi egyelőre nem reagált semmire – számolt be a hírről a Tények Plusz.