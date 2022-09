Májusban bombaként robbant a hír, miszerint szeretőt tartott Solti Ádám , a Barátok közt és a Madách Színház színész-énekese, akinek ráadásul gyermeke is született a nőtől. A hír többek között azért sokkolta a nyilvánosságot, mivel Ádám és kedvese, Berni már régóta hiába próbálkoznak a gyermekáldással.

Solti felesége már a botrány kirobbanása előtt tudomást szerzett a balkézről született kisfiúról és egy időre el is hagyta Ádámot. Berni azonban megbocsájtott férjének, tiszta lapot kezdtek és rövid időre elhagyták az országot és kerültek szinte minden médiamegjelenést.

Pár hete azonban visszatértek Ausztriából, legalábbis erre utal több Instagram-poszt is.

Hazatérésük oka lehet, hogy hamarosan kezdődik a színházi szezon, melyben több feladat is vár majd Solti Ádámra, illetve szeptember másodikán kerül a döntéshozók elé a színész-énekes által indított apasági per – írja a Bors. Az ügyben sem Ádám, sem a gyakorta megszólaló édesapja nem kívánt most nyilatkozni, ám egy neve elhallgatását kérő ismerős beavatta a lapot a részletekbe.

Az egész botrány a legjobban Solti édesapját viseli meg, aki - fiával ellentétben - rendszeresen látogatta és látogatja a balkézről született kisfiút. Az ismerős így nyilatkozott az idős férfiről: