Ahogyan mi is megírtuk, a népszerű színész májusban került a figyelem középpontjába, amikor saját maga vallotta be, hogy megcsalta a feleségét, sőt szeretőjétől született is egy gyermeke. A bejelentés hatalmas hullámokat keltett, ami miatt Ádám és Berni úgy döntött, hogy elhagyják az országot.