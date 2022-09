96 éves korában békésen, otthonában hunyt el II. Erzsébet királynő. A gyászhírt a közösségi oldalán jelentette be a királyi család, majd lavinaként jelent meg mindenhol, hogy a leghosszabb ideig regnáló brit uralkodó nincs többé.

A BBC megszakította adását, és bejelentették a halálhírt, szinte egy időben azzal, hogy a Buckingham palota hivatalos közleményt adott ki a történtekről.

A királynő halálára már évtizedekkel korábban pontos tervet dolgoztak ki, aminek az is része, hogyan fogják közölni a gyászhírt a nyilvánossággal. A minap ezt láthatták a gyakorlatban is a BBC nézői: a szürke grafika és felirat megjelenése után egy feketébe öltözött hírmondó jelent ment, aki elmondta, hogy elhunyt II. Erzsébet. Arról is beszélt, hogy III. Károly és Kamilla csak pénteken térnek vissza Londonba, és a himnuszt is lejátszották.

A csatorna az anyakirálynő 2002-es halálhírének bejelentése után - amikor a híradós burgundi nyakkendőben olvasta fel a hírt - elrendelte, hogy mindenkinek kötelező bent tartania egy sötét színű öltönyt és egy fekete nyakkendőt. A gyászhír bejelentését korábban mindenkivel begyakorolják, így a hírmondók nem élesben találkoznak először a helyzettel.