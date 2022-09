A Super Bowl Halftime Show-ja legalább olyan fontos esemény, mint maga a játék, és ritka, ha valaki nem vállalja a felkérését. Nemcsak az Egyesült Államokban, hanem szerte a világon milliók nézik élőben a meccset, így a szünetben adott koncertet is.

A jövő év februárjában megrendezésre kerülő mérkőzés félidejében Rihanna lép majd színpadra. Az énekesnő egyszer már visszamondta a felkérést, de most vállalta a nagy presztízsű show-t. Az előző években olyan előadók adtak koncertet mint Eminem, Snoop Dogg, the Weeknd, Shakira, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé és Madonna – számolt be róla a Variety.

Rihanna számára mesésen alakul az idei év, ugyanis nemrég megszületett első gyermeke.