Az elmúlt napok esőzései tovább folytatódnak, Németh Lajos elmondta, mire számíthatunk a hét további napjaiban.

"Amit csapadék tekintetében nem kaptunk meg az év eddigi részében, azt most a szeptember igyekszik bepótolni, ugyanis az ország legnagyobb részén jelentős mennyiségű esőre van kilátás" - árulta el a Borsnak Németh Lajos. "A hét végéig több hullámban számíthatunk esőre. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri fél napos, csendes eső, hanem többször, valamivel rövidebb ideig tartó eső valószínű. Ennek ellenére jó hír, hogy nem lesz hűvös, 15-20°C fok közötti maximumok várhatók, és azért néha a napot is látjuk majd. A legtöbb esőre – jelentős bizonytalanság mellett – nagyjából a Nagykanizsa-Dunaújváros-Miskolc vonal tágabb környezetében, az az ország délnyugat-északkeleti sávjában van esély" - mondta. A Dunán Budapestnél szerdáról vasárnapra 35-45 centis szintemelkedést jelez előre az Országos Vízjelző Szolgálat, de valószínűleg a Balaton és a Velencei-tó vize is emelkedni fog. Száraz időre jövő hét első napjaiban számíthatunk.