Október 10-én, 19:50-kor indul a TV2-n az Ázsia Expressz harmadik évada, mely hat héten át minden hétköznap este látható lesz. Itt tűnik fel Szlépka Armand és párja, Halastyák Fanni is, akik egészen friss kapcsolatukat tették próbára ebben a kalandban. A műsor szereplőinek mobil és pénz nélkül, minden komfortot hátrahagyva kellett legyőzniük a távolságot, az akadályokat és saját korlátaikat.

Szlépka Armanddal a Life.hu készített interjút.

A beszélgetésből kiderül, hogyan változtatta meg a fiatal srácot a Való Világ, mit szóltak a szerepléséhez a szülei, és hogyan hatott a kapcsolatára az Ázsia Expressz rengeteg extrém és stresszes helyzete?

Mennyire volt ez más, mint a korábbi reality, amiben szerepeltél?

– A Való Világban be voltunk zárva, ugyanazokat az arcokat láttam nap mint nap, az Ázsia Expresszhez képest ingerszegény környezet volt. A villában folyamatosan a taktikán járt az eszem, a többieket figyeltem és az egész valami olyasmit hozott elő belőlem, ami nem én vagyok. Nem is tudom visszanézni az adásokat. Megpróbáltam, de nem ment. Láttam magamat, de mintha egy másik ember lett volna a testemben. A szüleim sem ismertek rám, kérdezték is, hogy ki voltam ott bent? Nem úgy viselkedtem, mint a való életben.

Rossz irányba változtál?

– Nem mondanám, egyszerűen csak elkezdtem taktikázni, és minden cselekedetemet ez határozta meg. Amikor észrevettem, hogy azok a játékosok esnek ki, akik veszekednek, csúnyán beszélnek, akkor szinte öntudatlanul megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy meg kell húznom magam. Ha a balhésok kiesnek, akkor nekem mindenkivel jóban kell lennem. A végén sikerült átesnem a ló túloldalára, és egy idő után már nem vállaltam a konfliktusokat, nem is álltam ki magamért.

Az Ázsiában ellenben teljesen önmagamat adom, és bármit is gondoltam, azt telibe kimondtam. Itt nem volt értelme taktikázni, mert ez egy verseny volt és nem a nézők döntötték el a sorsunkat.

Melyik volt a nehezebb?

– A maga módján mindegyik nehéz: az Ázsia Expressz inkább fizikailag, a villa pedig mentálisan. A Való Világban egy idő után azon kattogtam, hogy vajon mit gondolhatnak rólam a többiek, mit mondhatnak a hátam mögött? Megpróbáltam kitalálni, hogy ki mit és miért csinálhat, és mondhatjuk úgy, beképzeltem egy csomó mindent. (nevet) Ebből a szempontból az Ázsia könnyebb volt, már ha könnyűnek lehet nevezni mindazt, amit átéltünk.

Mi hiányzott a legjobban az itthoni dolgok közül?

– A tiszta ágy! Imádom a friss lepedő illatát, azt az érzést, amikor tiszta vagyok. Na, itt esélyünk sem volt rendesen tisztálkodni. Napokon át nem fürödtünk, koszosak voltunk mi is, a ruháink is, az ágyról pedig álmodni sem mertünk. Volt, hogy egy földre terített szőnyegen, a macskák mellett aludtunk. Szóval a tisztaság, a komfort nagyon hiányzott.

A mobil nem? Azt rögtön az elején elvették tőletek.

– Nincs hozzám nőve, nekem se a telefon, se az internet nem hiányzott. Ha valaki megnézi az Instámat, láthatja, hogy néha heteken át nem is posztolok. Arra törekszem, hogy megéljem a pillanatot, inkább átadom magam az élménynek, és nem azon görcsölök, hogy sikerül-e időben lefotózni. Ha nem lenne Instagram vagy Facebook, akkor is teljesen boldog lennék. Amúgy is jobban szeretek élőben találkozni az emberekkel, szerintem sokkal meggyőzőbb vagyok így, face to face, mint a fotókon.

Ki akarta jobban a műsort? Te vagy Fanni?

– Szerintem én, de Fanni is szerette volna, csak neki nem volt még ehhez hasonló tapasztalata. Ő az énekesi karrierjére koncentrál, nem szerepel tévéműsorokban, és ez lesz az első alkalom, hogy az emberek megismerhetik az igazi Halastyák Fannit, azt, hogy kicsoda is valójában Nemazalány. Nagyon félt attól, hogy mi lesz, ha nem tartják majd szimpatikusnak, ha nem lesz jó visszhangja, de mondtam neki, hogy csak adja önmagát, úgysem tudunk megfelelni mindenkinek.

A tiétek egy elég friss kapcsolat, így vágtatok bele ebbe a kalandba. Ez vagy nagyon jól sikerül, vagy megpecsételi a sorsotokat.

– Négy hónapja voltunk együtt, amikor elkezdődött a forgatás és akkor már két hónapja együtt is éltünk. Amikor szerelmes az ember, az elején még mindent a rózsaszín ködön keresztül lát, észre sem veszi a másik hibáit, nem foglalkozik semmivel, nem gondol a jövőre, csak élvezi az életét. Ez a köd aztán szépen lassan feloszlik, közben egyre jobban megismerjük a másikat és egy idő után kiderül, működőképes-e a kapcsolat.

– Nálunk egy csapásra eltűnt ez a köd, és a műsorban olyan extrém helyzetekbe kerültünk, akkora volt a stressz, hogy keményen szembesültünk a másik valódi énjével. Az ugyanis mindent elárul egy emberről, hogy miként reagál ilyen éles szituációkban. Szerencsére a mi kapcsolatunknak nagyon jót tett ez a kaland, megerősített minket, és nem a hibákra, hanem egymás értékeire próbáltunk figyelni.

Most lesz kilenc hónapja, hogy együtt vagyunk, de az Ázsiában átéltek miatt úgy érzem, mintha kilenc éve ismernénk egymást.

Mi volt számodra a legnagyobb meglepetés?

– Többen mondták előtte, hogy Fanni egy kemény csaj, de most én is megtapasztalhattam ezt. Néha hisztizett, pityergett, de mindig felállt és ment előre. Legyőzte a saját korlátait, nagyon büszke vagyok rá.