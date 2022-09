Egyes területeken diónagyságú jég is esett és felhőszakadást okozott a szupercella. Tetőket lyuggatott szét és több gyümölcsösben is kárt okozott a jégeső. Szegeden és Mórahalmon is hatalmas pusztítást okozott a vihar, több területen is tűzoltókat riasztottak a letört ágak eltávolításához.

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyékben ma is heves zivataokra kell számítani az Időkép jelentése szerint.