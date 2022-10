Ahogy megírtuk, a Nyerő Páros szereplője Young G. Béci és Baukó Éva az interneten keveredtek nyilvános vitába. Béci Alekoszt is megemlítette az egyik bejegyzésében, most az egykori VV-nyertes is bekapcsolódott a virtuális csetepatéba.

"Kérlek, járd végig a pszichiátriai osztályt, ahova elfelejtettél menni, mert te még az orvosoktól is okosabbnak érzed magad! Édes szerencsétlen, nyomorult nő... Egy szerencséd volt a ValóVilágban is... annyira ferde hajlama volt a másik, beteg Alekosznak is, hogy miatta az lettél, aki ma vagy... egy senki!" - írta Béci, amire Alekosz is reagált.

"Annak idején Friderikusznak megmondtam. Egy alomból valóknak nem megyünk. Ezért én most sem teszem. Nem megyek neki Bécinek. Rác Úr stílusát mindenki ismeri, az ország 2011-ben megbüntette azt. A családját ért folyamatos hányattatásai-betegségei miatt sajnálom őt. Kérem, mihamarább próbáljon meg visszailleszkedni a többségi társadalomba, az agresszivitást és a vulgarizmust kerülje, és a televíziózástól, mint számára teljesen ismeretlen fogalomtól, tartózkodni szíveskedjék. Inkább nyissa meg újra a pecsenyését! Oda szívesen elmegyek. Sok sikert, Béci! Nagy Alekosz: a Győztes" - idézi Alekoszt a Blikk.