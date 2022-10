Megkéselte feleségét, majd 20 hónapos kislányával bezárkózott a házba egy férfi Nyírteleken. A szomszéd, akihez a megtámadott fitneszmodell menekült, most beszámolt az általa ismert részletekről.

A pár tavaly még boldogan költözött Nyírtelekre, majd megszületett a közös kislányuk, de a kapcsolatuk fokozatosan egyre viharosabb lett, a férfi nem tudta elviselni, hogy szakmájából adódóan feleségét több férfi is megnézi. K. Ildikó eldöntötte, hogy elválik. A láthatásban megegyeztek, a nő elköltözött. K. Ildikó péntek hajnalban ment közös gyerekükért volt párjához, ebből alakult ki a konfliktus. A köztük kialakult vita közben a férfi többször megszúrta feleségét, aki átmászott a kerítésen, a szomszédban élő férfitől kért segítséget.

"A zörgésre ébredtem. Mivel még félálomban nyitottam ajtót, meg sem ismertem Ildikót. Meg is kérdeztem, hogy kihez van szerencsém, mire bemutatkozott. A döbbenettől hirtelen szóhoz sem jutottam. Ildikó fejéből, a hasából, és a hátából is ömlött a vér. Besegítettem a házba, és mondtam, üljön le egy székre, míg ki nem jönnek a mentősök. Ő azonban összerogyott a szőnyegen, ami azóta is csupa vér, még nem sikerült kimosnom" - mondta János, a szomszéd a Borsnak.

"A mentősök bejöttek, levetkőztették Ildikót és megkezdték a szakszerű ellátását. Előtte ez a nagyon csinos és kedves nő elmondta nekem, hogy a férje meg akarta ölni. Nem magát féltette, hanem a kis Annát, mert a gyermek bent maradt a házban az apjával. A rendőrök mellett a TEK emberei is kijöttek. Adtam nekik egy csípőfogót, hogy gyorsabban át tudják vágni a drótkerítést, mert az én keretemen keresztül tudták a házat hatékonyan megközelíteni. Betörték az ablakot vagy az ajtót, és kiderült, hogy a kislánynak szerencsére nem esett baja, Dávid viszont megvágta a csuklóját. Úgy tűnik, végezni akart magával" - monda János.

"Ha egy idegen kért volna tőlem segítséget, ugyanígy jártam volna el. Nem volt időm gondolkodni. Én próbáltam Ildikót nyugtatgatni, hogy minden rendben lesz, és ő is fel fog épülni. Csak a kislánya nevét hajtogatta" - árulta el a szomszéd.

Ildikót életveszélyes állapotban szállították kórházba, Dávidot pedig súlyos sérülésekkel. A rendőrség az ügyben megkezdte a nyomozást, a férfi ellen minden bizonnyal emberölés kísérletéért indul büntetőeljárás.