Ma reggel számoltunk be arról, hogy hétfőre virradóra egy erősen ittas sofőr Pozsony belvárosában egy buszmegállóba hajtott, ezzel kioltva négy személy életét. A balesetben emellett több személy is súlyosan megsérült, köztük a vezető utasa, a fia is, akit gerincssérüléssel szállítottak kórházba.