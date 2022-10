Szakcsi Lakatos Béla családja teljesen összeomlott. A zenész fia, Szakcsi Lakatos Róbert nyilatkozott a Borsnak.

"Borzasztó ez a veszteség számunkra. Hirtelen jött, de erre sosem lehet felkészülni. Nagyon megviseli az egész családot édesapám halála, de főleg édesanyámat, mert otthon történt a tragédia. Tudtuk, hogy nem volt teljesen egészséges, a szívével többször is volt problémája, mű szívbillentyűvel élt, sajnos infarktusa is volt, ehhez jött még régóta a szívelégtelenség, ez vezetett a halálához. Még dolgozott, minden egészségügyi problémájából fel tudott épülni. Én épp Dániában turnéztam, egy kompon ültem, úton a koncertsorozat következő helyszínére, amikor telefonon kaptam a szörnyű hírt, apukám elhunyt. Azonnal lemondtam minden fellépést erre a hétre, jövő héten pedig Törökországban egy-két koncertem lett volna, azt sem tudom vállalni. Vasárnap már vissza is jöttem a családomhoz, hogy támogatni tudjuk egymást" - mondta a lapnak Szakcsi Lakatos Róbert.

A temetés időpontját még nem tudja a család, annyi biztos, hogy a Fiumei úti temetőben helyezik végső nyugalomra Szakcsi Lakatos Bélát.