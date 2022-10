A színész arról számolt be, hogy a nő folyton a malibui otthona előtt áll autójával, a házát kémleli, majd azt is elmondta, hogy korábban egy üzenetben 1500 dollárt kért tőle egy róla készült rajzért cserébe - írja a Daily Mail.

A színész a bíróságon arról is beszélt, hogy két alkalommal is kapcsolatba kellett lépnie a hatóságokkal a zaklatás miatt, akkor a rendőrség javasolta, hogy kérjen távoltartási végzést, ami kiterjed feleségére, Keely Shaye Smith-re, fiaikra, Dylanre és Parisra is.

A bíróság azóta döntött: sürgősségi távoltartási végzést adott, de ez egyelőre átmeneti megoldás. A tárgyalást október 25-re tűzték ki, akkor eldől, meghosszabbítják-e a végzést.