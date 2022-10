A legfrissebb hírek szerint a zenész többek között ugyanazon dallamokat, ritmuselemeket és hangszerbetéteket használta fel Thinking Out Loud című dalához, mint amelyek Marvin Gaye Let's Get It On című slágerében is szerepelnek – írja a People.

Múlt héten szövetségi bíró arról döntött Manhattenben, hogy további jogi lépések kezdeményezhetők az énekessel szemben. A bíró hozzátette, hogy esküdtszék előtti tárgyalásra lesz szükség ahhoz, hogy pontot lehessen tenni az ügy végére.