Ahogyan arról mi is beszámoltunk, 10 éves fiának születésnapjára szervezett szexuális együttlétet egy 15 éves lánnyal egy édesanya. Az aktusról egy másik kamasz készített videót, majd szétküldte ismerőseinek. A Pest megyei rendőrök október elején fejezték be a büntetőügy vizsgálatát, ami most a bíróságon folytatódik - írja a Blikk.

A vádirat szerint a cselekményre egy táborfalvai ingatlanban került sor, ahol az anya utasításai alapján egy fiatalkorú lány a kiskorú sértettel az egyik hálószobában közösült.

Az ügyben a Pest Megyei Főügyészség a női elkövetők ellen szexuális erőszak bűntette, míg a férfival szemben gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat – közölte az ügyészség pénteken.