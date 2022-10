A megdöbbentő esetről készült felvételt a Magyar Közút hivatalos Instagram-oldalán is megosztotta.

Hosszú métereken át vonszolta, tolta maga előtt a kocsit a teherautó, amit valószínűleg nem vett észre annak sofőrje. Csak akkor állt meg, amikor leakadt róla az autó. Ekkor viszont a nehézgépjárművet vezető férfi olyan hevesen kiabált az autót vezető hölggyel, hogy az a rendőrség kiérkezéséig nem is mert kiszállni a járművéből.

Nemrég a bpiautosok.hu is egy hasonló esetet publikált a Youtube-csatornáján, ezért ez egy újabb látványos példa arra, mennyire fontos, hogy sávváltásnál, ki-besorolásnál figyeljünk a holttérre, azzal is számoljunk, és ha megtörténik esetleg így is a baj, akkor kezeljük higgadtan a szituációkat" – olvasható a bejegyzésben.