Szombaton este Emlékek éjszakája lesz a Dancing with the Stars műsorán. Így minden híresség egy, az életét meghatározó emlékét táncolja el profi párja segítségével. Csobot Adél mindössze 9 éves volt, amikor elvesztette édesapját, ez az emlék ihlette a táncát.

"Hatalmas ajándéknak élem meg azt, hogy az életem egy ilyen mérföldkövét, még ha ez nem is egy pozitív emlék, lehetőségem van így átadni. Meghatározó momentuma volt az életemnek, áldás, hogy most ezt egy számomra fontos módon, a tánc által tudom kifejezni és feldolgozni. Bár minden eddigi koreográfiába és táncba is beletettem magam százszázalékosan, ez tényleg az én táncom lesz, erre mondhatom azt, hogy a személyes történet miatt ez tényleg én vagyok" - nyilatkozta Adél.