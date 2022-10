Október 24-én éjjel bombaként robbant a hír, miszerint letartóztatták az ismert magyar divattervezőt, bizonyos H. Zoltánt. A médiát és a divatszakmát jól ismerők azonnal sejthették, kiről lehet szó, de most megerősítést nyertek a lapinformációk, miszerint pontosan Herczeg Zoltán került letartóztatás alá.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az előzetes hírek szerint kábítószergyanús anyag birtoklása miatt csaptak le az egyenruhások a divattervezőre, és ezt most a rendőrség is megerősítette.

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 2022. október 21-én bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében."

Az egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát – és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm port – az elsődleges adatok szerint kokaint – találtak. Az anyagokat szakértők vizsgálják.

"A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendőrség mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette, egyiküket a bíróság azóta letartóztatásba helyezte. Az eljárásnak jelenleg nincs több gyanúsítottja" – írta a Blikknek küldött válaszában a Magyar Rendőrség.