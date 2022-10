Tóth Gabinak az utóbbi hónapokban rengeteg kritikával és bántó véleménnyel kellett megküzdenie, így ebben a tekintetben könnyen ad tanácsot versenyzőinek. Az énekesei azonban szerencsére rengeteg pozitív kommentet és szeretetet kapnak a nézőktől, így egyelőre nem volt szükségük mesterük tapasztalatára.

Gabi azonban versenyzői helyett is vívja a szócsatát, most például Lakatos Márkkal, aki durván betámadta az énekesnőt, viszont a mester rögtön reagált is a stylist megjegyzésére. Tóth Gabit erről a csörtéről is kérdezte a Blikk a legutóbbi Sztárban Sztár leszek! adás végén, ő pedig békülékeny hangnemben, tisztelettel beszélt Lakatos Márkról:

"Maradjunk annyiban, hogy nekem a Manyi örökké az az ember marad, aki először felöltöztetett engem a Megasztárban, és először megformált egy karaktert (...), kislányként ott álltam, és milyen fontos volt, hogy milyen szép ruhákat adott rám. Szeretném, ha így maradna meg bennem. (...) Hiszem, hogy egyszer ez majd nem lesz ennyire komoly súlyú dolog."